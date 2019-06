Mannen stelen cartridges

Laatste update: 27-06-2019 | 15:46 Zaaknummer: 2019022781 Datum delict: 07-01-2019 Plaats delict: Nieuwegein

Hoe vervelend is het voor medewerkers van een winkel als dieven er in slagen om spullen te stelen. Helaas zijn sommige dieven daar heel behendig in. Begin dit jaar lukt het twee mannen om bij Bruna in Nieuwegein voor een paar honderd euro aan inktcartridges te stelen.