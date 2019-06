Zakkenrolsters pinnen met gestolen pas

Een vrouw uit Nieuwegein doet nietsvermoedend boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Hoog-Zandveld in Nieuwegein. Haar pincode wordt afgekeken en haar portemonnee gestolen. Later wordt er voor meer dan 1000 euro met de gestolen pas gepind.

Omschrijving

Een vrouw uit Nieuwegein doet nietsvermoedend boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Hoog-Zandveld in Nieuwegein. Ze heeft totaal niet in de gaten dat twee vrouwen haar pincode afkijken als ze geld opneemt en even later bij de kassa haar portemonnee rollen.

De verdachte vrouwen hebben allebei een zwart petje op; de grote vrouw heeft een zwarte rok aan en blond haar, de andere heeft ook een petje op, draagt een blauwe spijkerbroek en zwart t-shirt met witte opdruk. Die dag droeg ze haar lange donkere haar in een paardenstaart.