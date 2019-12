Aanhouding ivm bankpasfraude Duivendrecht Laatste update: 06-12-2019 | 10:04 Zaaknummer: 2019026993 Datum delict: 17-02-2019 Plaats delict: Duivendrecht De politie is op zoek naar een verdachte die op zondag 17 februari 2019 bij een geldautomaat aan het Dorpsplein in Duivendrecht geld heeft opgenomen. De bankpas die de verdachte gebruikte, was eerder door de eigenaar van de pas naar een adres opgestuurd na correspondentie tussen haar en wat zij dacht haar bank. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Rechercheurs hebben mede naar aanleiding van tips die voortkwamen na uitzending in de opsporingsprogramma’s een verdachte aangehouden. Hij wordt er van verdachte in ieder geval te hebben opgenomen met een bankpas die via een oplichtingstruc was verkregen. De aanhouding vond woensdagochtend 4 december plaats en de rol van de verdachte in deze zaak wordt nog nader onderzocht.

Omschrijving Op 13 februari 2019 krijgt een mevrouw uit Limburg een sms-bericht dat haar bankpas verlopen is. Verder staat er in de sms een link. Het slachtoffer klikt op deze link en komt vervolgens op een site terecht (die qua vormgeving erg lijkt op een site van de betreffende bank) waar moet worden ingelogd met de pincode van de ‘verlopen’ pas. Op site staat ook een adres vermeld waar de zogenaamd verlopen pas heen moet worden gestuurd. Het slachtoffer logt in en stuurt later de bankpas naar het adres. Op zondagmiddag 17 februari wordt er vervolgens rond 15.40 uur met de opgestuurde bankpas een aanzienlijk geldbedrag gepind bij een geldautomaat aan het Dorpsplein in Duivendrecht. De schade loopt in de duizenden euro’s. Er zijn beelden van de persoon die geld opneemt met de opgestuurde bankpas. Het signalement van deze verdachte: - Man;

- Lichte huidskleur;

- Tussen de 20 en de 30 jaar oud;

- Droeg een zwarte jas met capuchon.

Vragen Het onderzoeksteam wil graag weten wie de man op de beelden is. Herkent u hem of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.