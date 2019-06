Betalen met gestolen bankpas

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien dat op dinsdag 16 april tussen 18.20 en 19.50 uur meerdere keren wordt gepind met de gestolen passen door twee verdachten. Er wordt gepind in diverse supermarkten aan de Stadhouderskade, Kinkerstraat en een tankstation aan de Marnixstraat.

De verdachten zijn onherkenbaar te zien op de beelden en wij vragen de verdachten dan ook zich binnen een week te melden bij de politie. Melden de verdachten zich niet dan lopen zij het risico herkenbaar te worden getoond op onze kanalen.

Kent of herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000 meld misdaad anoniem of via het onderstaande tipformulier.