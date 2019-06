Dodelijk geweldsincident Geervliet

Omschrijving

Op die zondag 21 april (Eerste Paasdag) komt rond 21.30 uur de melding binnen dat bewoners aan de Geervliet buiten geschreeuw horen. Agenten treffen op straat een zwaar mishandelde vrouw aan. Ze wordt met ernstig letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten kunnen al snel in de directe omgeving een verdachte aanhouden. Deze 20-jarige man uit Amsterdam zit nog altijd vast. Op maandag 10 juni is mevrouw Chitanie overleden.

De verdachte heeft inmiddels bekend dat hij het slachtoffer zwaar heeft mishandeld. Ook heeft hij gezegd dat hij seksueel contact heeft gehad met het slachtoffer. Het onderzoek naar een zedenmisdrijf loopt nog. Omdat het nog altijd niet duidelijk is hoe en waar het slachtoffer en de verdachte elkaar zijn tegengekomen, wat voor contact ze hebben gehad en waarom zij zo ernstig mishandeld is, spreekt de recherche graag met mensen die het slachtoffer hebben gezien op zondagavond 21 april. Het slachtoffer is rond 21.15 uur lopend vertrokken vanaf haar woning aan de Rhijnestein, in de richting van het Gijsbrecht van Aemstelpark. Ze is voor het bruggetje rechtsaf geslagen, waarna ze parallel aan het park en het water kwam te lopen. Hoe ze verder is gelopen is niet duidelijk, maar rechercheurs horen het graag als mensen haar gezien hebben. Mevrouw Chitanie was vrij klein van stuk, zo’n 1.50 meter lang, van Surinaamse afkomst en ze droeg die avond een licht gekleurd T-shirt en een zwarte broek met langs de zijkanten een grijze bies. Veel buurtbewoners kenden haar als de vrouw die vaak de vogels voerde.

De verdachte heeft verklaard dat hij niet lang voor de mishandeling in de buurt van de latere plaats delict een jonge vrouw van rond de 30 heeft aangesproken. Ook zou hij – in gebrekkig Nederlands – hebben gesproken met een man en een vrouw met een plastic tas. Hij zou die man en vrouw hebben ontmoet in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het onderzoeksteam komt graag met deze mensen in contact.

Heeft u informatie over deze zaak? Heeft u mevrouw Chitanie mogelijk gezien die avond tussen 21.15 of 21.30 uur (alleen of in gezelschap) en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.