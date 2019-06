Explosie club Spuistraat

In de vroege ochtend van 5 april 2019 ontploft er een handgranaat bij de ingang van een club op de Spuistraat in Amsterdam. De politie wil graag weten wie de stem herkent van een man die tweemaal een valse 112-melding heeft gedaan van een handgranaat bij deze club.

Omschrijving

Na de ontploffing op 5 april komt er ongeveer tien uur later een 112-melding binnen van een man genaamd ‘Ahmed’, die zegt te hebben gezien dat er een handgranaat is achter gelaten bij diezelfde club. Deze melding blijkt loos alarm te zijn. Het vermoeden is dat deze ‘Ahmed’ een maand eerder op 6 maart een soortgelijke melding heeft gedaan. De politie geeft de geluidsopnames vrij waarop de stem van deze melder is te horen.

De recherche wil graag weten wie de stem van deze man herkent of mogelijk meer informatie heeft over deze zaak. Heeft u informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk informatie door te geven via het onderstaande tipformulier