Gewelddadige straatroven Amsterdam-Zuid

Omschrijving

De eerste straatroof vindt plaats in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 februari 2019, rond 00.45 uur. Het 32-jarige slachtoffer heeft samen met zijn vriendin een gezellige avond achter de rug bij vrienden thuis. Wanneer de twee bij hun woning aan de Bronckhorststraat aankomen, wordt de man belaagd door twee andere mannen. Ze hebben het op zijn Rolex-horloge voorzien en gaan daarbij zeer gewelddadig te werk. De vriendin van het slachtoffer geeft één van de daders nog een klap op het hoofd met haar telefoon, in de hoop dat ze haar vriend met rust laten. Er ontstaat zoveel tumult dat ook andere mensen in de buurt poolshoogte komen nemen. Het wordt de daders kennelijk te heet onder de voeten, waarna ze uiteindelijk op de vlucht slaan. Bij de straatroof is de vriendin van het slachtoffer omver geduwd door de daders. Ze is hierbij dusdanig lelijk ten val gekomen dat zij haar schouder heeft gebroken. Ze is hier later ook aan geopereerd en is nog altijd aan het herstellen. Ook haar vriend hield meerdere verwondingen over aan deze heftige straatroof waaronder kneuzingen en een lichte hersenschudding.

Nogmaals raak

Een paar dagen later, op woensdag 6 februari, is het opnieuw raak. Dit keer voor een hotel aan de Apollolaan. Dit is vlakbij de plek waar de straatroof aan de Bronckhorststraat plaatsvond. Rond 17.30 uur komt het 72-jarige slachtoffer met zijn auto voorrijden bij het hotel. Er blijkt een Renault achter hem aan te rijden en zodra het slachtoffer uitstapt rennen er twee mannen vanuit de Renault naar hem toe. Ze belagen hem, mishandelen hem en gaan er vandoor met zijn horloge van het merk Patek Philippe. Het slachtoffer blijft erg geschrokken maar fysiek ongedeerd achter. De daders gaan er vandoor in een zwart Renault Clio. De auto heeft een zilverkleurige dakrails en zilverkleurige handgrepen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het kenteken van de auto mogelijk voorzien is van de lettercombinatie ‘HFS’.

Tips

Omdat de twee straatroven in dezelfde omgeving hebben plaatsgevonden, vlak na elkaar en omdat de daders op eenzelfde manier te werk zijn gegaan, vermoedt de recherche dat er mogelijk een link is tussen deze zaken. Van de straatroof aan de Bronckhorststraat zijn duidelijke beelden van de verdachten. De recherche wil graag weten wie informatie heeft over de mannen op de beelden, mogelijk in combinatie met de zwarte Renault. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.