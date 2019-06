Intensief rechercheonderzoek naar schietincident Hoekenes

De recherche in Amsterdam-West is nog altijd bezig met een uitgebreid onderzoek naar een schietincident dat heeft plaatsgevonden op woensdag 12 december 2018, rond 18.30 uur. Een 30-jarige man raakte hierbij zeer ernstig gewond.

Omschrijving

Het 30-jarige slachtoffer komt op die betreffende 12 december rond 18.30 uur aan bij zijn woning aan de Hoekenes, wanneer hij iets vreemds bij zijn voordeur opmerkt. Hij heeft het vermoeden dat er een poging is gedaan om in te breken. Op dat moment staan er drie mannen voor de deur en hij besluit hen aan te spreken. Dit ontaardt in een ruzie waarbij de man wordt geschopt en geslagen. Daar blijft het niet bij. Eén van de drie mannen pakt een vuurwapen en hij schiet het slachtoffer neer. Het drietal gaat er daarna vandoor en ze nemen daarbij ook de telefoon van het slachtoffer mee. Met zeer ernstige verwondingen aan de buikstreek, wordt de man naar een ziekenhuis vervoerd. Hij wordt geopereerd en mag van geluk spreken dat hij nog in leven is.

Verdachte aangehouden

In het onderzoek heeft de recherche op 20 mei een 22-jarige verdachte aangehouden. Deze verdachte is een dag later weer op vrije voeten gesteld, maar hij blijft nog wel verdachte en zijn betrokkenheid bij deze zaak wordt nog altijd onderzocht. Vanwege de ernst van dit misdrijf en het feit dat er sprake is geweest van vuurwapengeweld op de openbare weg, wordt er door rechercheurs nog altijd intensief aan het onderzoek gewerkt in de hoop de daders op te sporen.

Vragen aan het publiek

De recherche wil graag in contact komen met mensen die mogelijk getuige zijn geweest van het incident en met mensen die wellicht uit de omgeving van de daders meer over het incident hebben gehoord. Van de drie mannen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

Man met een licht getinte huidskleur

Ongeveer 23 jaar

1.75 tot 1.80 meter lang

Donker kort geschoren haar

Slank postuur

Cartier bril, goudkleurig, het montuur zit alleen vast aan het glas.

Omschreven als een type nerd

North Face jas, donkergrijs, dun model, korte regenjas

Droeg een donkerkleurig Louis Vuitton tasje met een donkergrijs embleem

Had een Alcatel telefoon bij zich; een exemplaar met 2 simkaarten

Verdachte 2

Licht getinte huidskleur

Kort bruin haar

Bol gezicht

1.75 tot 1.80 meter lang

Slank postuur

Donker gekleed

Zwarte North Face jas

Verdachte 3 (de schutter)

Iets langer dan de andere twee

Lange zwarte Canada Goose jas met capuchon zonder bontkraag

Heeft u meer informatie over dit schietincident of herkent u de daders aan de hand van het signalement? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.