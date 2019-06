Mishandeling en beroving Veembroederhof

Het slachtoffer vertrekt op die vrijdagavond 24 augustus vanuit een woning in een wooncomplex aan het Veembroederhof via de centrale gang richting de centrale hal. In de gang treft hij een grote groep jongeren aan en de sfeer is dreigend en agressief. De man besluit de politie te bellen, waarop de situatie escaleert. De man wordt daarna in de centrale hal door meerdere jongeren geschopt en geslagen en zijn telefoon wordt afgepakt en meegenomen.

Op camerabeelden zijn vier personen te zien die verdacht worden van betrokkenheid bij deze zaak. De recherche wil graag weten wie deze personen zijn. Zij worden in eerste instantie niet volledig herkenbaar in beeld gebracht, zodat zij de kans krijgen zich bij de politie te melden. Gebeurt dit niet, dan lopen zij alsnog het risico om volledig herkenbaar getoond te worden.

Heb jij informatie over de mannen op de beelden? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.