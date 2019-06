Onderzoek naar plofkraak Delflandplein richt zich op specifieke buurt

In het onderzoek naar een plofkraak op een geldautomaat aan het Delflandplein op zondagochtend 28 april 2019, richt de recherche zich op een specifieke buurt in Amsterdam-West. Het gaat om buurten in De Aker, gelegen tussen Theehuis de Akermolen aan het Zwarte Pad en Tuincentrum Osdorp.

Omschrijving

Op die betreffende ochtend - de dag na Koningsdag - worden omwonenden van het Delflandplein even na 08.00 uur opgeschrikt door een enorme knal. Toegesnelde politiemensen constateren dat er geprobeerd is om een geldautomaat te forceren met explosieven. Het is niet gelukt om buit te maken. Nadat de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ter plaatse is geweest om eventuele achtergebleven explosieven onschadelijk te maken, start de forensische recherche aan een uitgebreid onderzoek. De schade aan de geldautomaat en het pand zijn groot. Daarnaast hebben ook omliggende winkelpanden en woningen schade opgelopen. Gelukkig raakte niemand gewond.

Laatst gezien in omgeving Pracanalaan

Meerdere mensen zijn getuige geweest van de plofkraak en ook heeft de recherche gesproken met mensen die de daders op hun vlucht hebben gezien. Daaruit is duidelijk geworden dat twee daders op een (motor)scooter zijn gevlucht richting De Aker. Ze zijn voor het laatst gezien aan de Pracanalaan, rijdend in de richting van de eerstvolgende zijstraat (Brienzerstraat), waar ze mogelijk rechtsaf geslagen zijn. Daarna is niet bekend waar de daders naartoe zijn gegaan, maar rechercheurs willen heel graag spreken met mensen uit die omgeving die de plofkrakers mogelijk hebben gezien op die zondagochtend 28 april even na 08.00 uur.

Ook wil de recherche graag in contact komen met een mogelijk belangrijke getuige. Dat gaat om de bestuurder van een zilvergrijze Peugeot. Bent u die getuige of heeft u mogelijk informatie over de twee mannen op de beelden? Neem dan contact op. Dat kan telefonisch via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.

Eerdere plofkraken

Het is niet de eerste keer dat de geldautomaat aan het Delflandplein doelwit is van plofkrakers. Op 2 december 2018, was het ook al raak. Daarnaast hebben er afgelopen maanden op eerdere plekken in Amsterdam plofkraken plaatsgevonden. Uiteraard worden die allemaal uitgebreid onderzocht en er zijn meerdere verdachten aangehouden. Indien mensen over informatie beschikken over zaken uit het verleden, dan hoort de recherche dat graag. Mochten mensen iets verdachts zien bij een geldautomaat, dan mag daar 112 voor gebeld worden.