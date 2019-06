Vermissing Frederik Pallessen

Sinds dinsdag 15 januari 2019 is de toen 25-jarige Frederik Pallessen vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Voor de tip die deze zaak oplost in het geval dat er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van een misdrijf, is door de hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Omschrijving

Ten tijde van zijn verdwijning woont Frederik bij zijn ouders aan het Rameaulaantje in Aalsmeer. Maandagavond 14 januari vertrekt Frederik rond 22.00 uur naar zijn kamer om te gaan slapen. Dit is de laatste keer dat zijn ouders Frederik zien. Hij moet in de ochtend van de 15e de woning hebben verlaten, waarschijnlijk na 08.30 uur, maar voor zover nu bekend heeft niemand hem die dinsdag gezien. Na die maandagavond is er helemaal niets meer van Frederik vernomen.

Frederik werkt af en toe in het bedrijf van zijn ouders, maar en hij rijdt daarnaast ook als koerier. In het onderzoek naar zijn vermissing is naar voren gekomen dat hij ook bij schimmige zaken betrokken was de laatste tijd. Het onderzoeksteam heeft niet de indruk dat Frederik een hoofdrolspeler is in het criminele milieu, maar alles wijst erop dat hij zo nu en dan wel hand- en spandiensten verleent. Een mogelijke aanleiding voor zijn verdwijning zou een ruzie of conflict in dat milieu kunnen zijn en de politie houdt er daarom rekening mee dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een aanwijzing dat Frederik vermoedelijk niet vrijwillig is verdwenen, is dat hij geen bankpas of extra kleding heeft meegenomen.

Onderzoek van gsm-gegevens wijst uit dat Frederiks mobiele telefoon dinsdag 15 januari rond 11.50 uur vanuit Aalsmeer in de richting van Schiphol is verplaatst. Daarna wordt het signaal waargenomen in Almere, aan de rand van het nieuwe stadscentrum nabij het Weerwater; een plek waar Frederik geregeld kwam. Vanaf ongeveer 13.30 uur die 15e januari is het toestel niet meer actief geweest.

Het onderzoeksteam spreekt graag met mensen die meer weten over de vermissing van Frederik. Wie heeft Frederik op 15 januari gezien en weet of hij in het gezelschap van anderen was? Wie heeft Frederik na 15 januari gezien of weet waar hij zou kunnen zijn? Frederik is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een tenger postuur en rossig blond haar. Op beide armen heeft hij grote, opvallende tatoeages.

Daarnaast is informatie over het voertuig waar Frederik destijds vaak als koerier in reed ook zeer gewenst. Dit voertuig betreft een witte Peugeot Combo met het kenteken 2-VZL-27. Tevens wil het onderzoeksteam meer weten over de koersdiensten die Frederik verleende. Als dit voertuig u bekend voorkomt en u hem ergens voor de 15e januari heeft gezien, laat dat dan weten. Overigens heeft de Peugeot inmiddels een andere eigenaar, dus u hoeft niet te tippen wanneer u die nu nog ergens ziet.

Heeft u Frederik Pallessen gezien op dinsdag 15 januari, heeft u informatie over zijn activiteiten die dag of over wie hij ontmoet heeft? Of weet u meer over de aanleiding voor Frederiks verdwijning en/of wie daar mogelijk achter kunnen zitten? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.