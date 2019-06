Woninginbraak Jacques Veltmanstraat

Omschrijving

Op dinsdag 8 januari 2019 wordt er omstreeks 11:15 ingebroken in een woning aan de Jacques Veltmanstraat in Amsterdam. Tijdens de inbraak worden er diverse persoonlijke spullen en contant geld gestolen. Ook wordt er een rugzak meegenomen. In deze zaak is er sprake van 2 verdachten

Hun signalementen:

Verdachte 1

• Licht getinte man

• Normaal postuur

• Lengte 170 - 180 cm

• Kort krullend donker haar

• Geen gezichtsbeharing

• Witte sneakers

• Blauwe spijkerbroek

• Donkere jas

Verdachte 2

• Licht getinte man

• Normaal postuur

• Lengte 170 - 180 cm

• Vlassige snor en een kleine sik op de voorkant van de kin

• Donkere kleding met capuchon

• Donkere schoenen

Wie (her)kent de mannen op de beelden of wie heeft meer informatie? Geef het door via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.