Woninginbraak Zeeburgerpad

Omschrijving

Op woensdag 22 augustus 2018 verlaten drie toeristen ’s ochtends een short stay appartement aan het Zeeburgerpad. Wanneer zij aan het einde van de dag thuiskomen, merken ze dat alles overhoop is gehaald. Er zijn meerdere persoonlijke spullen verdwenen.

Dankzij bewakingscamera’s is duidelijk geworden dat drie mannen verdacht worden van de woninginbraak. Van één van hen is de identiteit al bekend, maar de recherche wil graag weten wie de andere twee mannen zijn. Heeft u informatie over de mannen? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.