Diefstal telefoon McDonald's Den Haag

Signalement De vrouw is licht getint en wordt geschat tussen de 25 en 30 jaar oud. Ze droeg haar donkere haar in een paardenstaart. Ze heeft donkere ogen en wenkbrauwen.

De vrouw maakt in een vreemde taal een praatje met de mensen en leidt ze op deze manier af. Ze legt een papier over de telefoon en tijdens het gesprek pakt ze het papier met de telefoon van tafel. Na de ontdekking van de diefstal is de man van het stel nog achter de vrouw aangegaan, maar hij heeft haar niet meer kunnen achterhalen.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.