Poging verkrachting 85-jarige vrouw Loosduinen

Omschrijving

Kort hierna hield de politie in de directe omgeving een man aan. Onderzoek wijst op dit moment uit dat dit mogelijk niet de juiste verdachte is. Daarom vraagt de recherche getuigen zich te melden.

Signalement

De verdachte wordt omschreven als een jongeman, hij heeft een opvallend glad gezicht. Hij is licht getint en ongeveer 1.60m. Hij droeg een donkerblauwe jas. Hij was mogelijk op de fiets, maar dat is niet zeker. Hij kan ook in de omgeving gewandeld hebben. Mogelijk zijn er mensen die in deze omgeving gewandeld, gefietst of gereden hebben op die donderdagmiddag 4 april rond 14.20 uur. Dat kan zijn in de richting van Loosduinen of in de richting van Monster, maar ook in de bosrijke omgeving achter de huizen.