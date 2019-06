Aanranding Prinsegracht

Op 23 april rond 06.30 uur, loopt er een vrouw vanaf haar woning via het Centraal Station in Den Haag en stadhuis naar de Grote Marktstraat via de Prinsegracht om naar haar werk te gaan.

Op de Prinsengracht wordt de aangeefster plotseling hard in haar billen geknepen. Ze schrikt en ziet een man hard weglopen in de richting van het Westeinde.

Vragen

