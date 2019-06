Brandstichting Shishalounge

Op zaterdag 1 juni rond 6 uur in de ochtend op de Vredebest in Gouda heeft er in een shishalounge een brand plaats gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een brandstichting. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die met een jerrycan en een patfles door de straat loopt.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012. U kunt voor een vertrouwelijk gesprek contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.