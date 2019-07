Politie zoekt mannen die 88-jarige met smoes geld afhandig maken

Omschrijving

Op zaterdag 13 april is een 88-jarige vrouw op weg van haar woning naar een supermarkt aan de Burgemeester Baumannlaan in Overschie. Op de Burgemeester Koningssingel stopt een auto naast haar met daar in twee mannen. De oudste van de twee die de auto bestuurt, spreekt haar aan in accentloos Nederlands en vraagt of ze hem kan helpen. Hij heeft een Nederlandse identiteitskaart nodig om zijn nieuwe telefoon op te kunnen halen. De man is erg beleefd en omdat ze hem wel wil helpen, stapt ze in de auto. De man die op de bijrijdersstoel zat, gaat achterin zitten. De mannen spreken onderling in een andere taal. Ze rijden allerlei straten door. Mevrouw herkent de Molenlaan, de Terbregseweg, Ommoord. Uit camerabeelden blijkt dat ze ook op de Bergse Dorpsstraat en het Jacob van Campenplein geweest zijn waar ze gepind hebben met de pas van het slachtoffer. Ze brengen mevrouw terug naar de Burgemeester Koningssingel en zetten haar daar rond 16.30 uur af.

Als mevrouw daarna haar boodschappen doet, blijkt ze niet af te kunnen rekenen om dat ze een saldotekort heeft. Een andere supermarktbezoeker is zo vriendelijk ze voor haar te betalen. Bij thuiskomst belt ze direct naar de bank en blijkt dat al haar geld die middag is opgenomen.

Het slachtoffer is erg verdrietig over wat er gebeurd is. De mannen waren heel beleefd en aardig en daarom vertrouwde zij ze. Maar toch hebben ze haar geld gestolen. De politie wil de daders graag opsporen en zoekt daarom getuigen.