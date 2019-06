Wie plaatste explosief bij shishalounge Schiedamseweg?

De eigenaar verlaat die 1 december zijn zaak rond half twee ’s nachts. Om 10 uur ’s morgens, als hij opstaat, hoort hij dat zijn zaak is vernield. Hij springt meteen in zijn auto en trof een enorme ravage. Er is een grote ruit binnen gesneuveld, glaswerk is kapot en uiteraard het rolluik. De eigenaar is compleet van slag. Maar wat misschien nog meer een reden is om de dader hiervan op te sporen; er hadden gewonden, misschien zelfs wel doden kunnen vallen bij deze explosie.

Omschrijving

Op beelden is te zien hoe om ongeveer vijf uur ’s morgens het rolluik opgeblazen wordt. Deze vliegt als een soort frisbee door de lucht naar de overkant van de straat. Net daarvoor én net daarna rijden er auto’s. Als die auto’s net een seconde eerder of later daar hadden gereden, hadden er echt gewonden gevallen.



De beelden laten zien dat de dader op een scooter aan komt rijden. Hij zit alleen op de scooter. Hij rijdt een klein stukje voorbij de Shisha Lounge. De scooter was niet voorzien van kentekenplaten en had alleen aan de linkerzijde een spiegel. De bestuurder parkeert de scooter een paar deuren verderop en loopt met een voorwerp met draden eraan in zijn hand naar de Shisha Lounge. De bestuurder gaat op zijn knieën en stopt het voorwerp onder de rolluik van de Shisha Lounge. Hij trapt het voorwerp onder het metalen rolluik. Vervolgens loopt hij met een draad in zijn handen terug richting zijn scooter. Bij zijn scooter bukt hij bij een tas die naast de scooter lag. Vervolgens doet hij daar ‘iets’, stapt hij op zijn scooter en rijdt weg. Binnen een seconde ontploft de voorgevel van de Shisha Lounge. Vervolgens vliegt dat rolluik dus als een frisbee door de lucht. Door de explosie zijn er diverse ruiten van gevels gesneuveld aan de zijde van de Shisha Lounge maar ook aan de overzijde van de straat.



De scooter kwam aanrijden vanuit de zijde Mathenesserdijk en reed de Schiedamseweg op. Hij vluchtte via de Schiedamseweg en vervolgens rechtsaf de Jan Kruiffstraat in waarna hij uit beeld verdwijnt. De scooter werd driekwartier later teruggevonden met draaiende motor op de Rosener Manszstraat te Rotterdam. Uit onderzoek bleek dat het een Kymco met de tekst ‘Agility 150’ met een linker spiegel, zonder kentekenplaten en een zilvergrijze handgreep aan de achterzijde. De scooter bleek op zaterdag 24 november 2018, op de Haarlemmerweg te Amsterdam te zijn gestolen.



Forensisch onderzoek wijst er op dat het gaat om een zelfgemaakte bom die op een accu was aangesloten. Een bom vele malen krachtiger dan een handgranaat.