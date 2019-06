Diefstal mobiele telefoons

We zoeken de jongen op de foto. Hij draagt een halflange zwarte jas en heeft een mobieltje in zijn hand. Die is gestolen! Wie (her)kent hem?

Omschrijving

De telefoon lag in een kast achter de bar in een café aan de Piushaven en is van een medewerkster. De diefstal was op zaterdag 1 december 2018 rond 17.45 uur.

Twintig minuten eerder was dezelfde man van de foto in een kledingzaak aan de Emmapassage. Ook daar werd een mobieltje gestolen van een medewerkster. Haar telefoon lag bij de kassa.

Ondanks de mindere kwaliteit van de foto hopen we toch dat er iemand is die de man herkent. Hij sprak gebrekkig Engels.