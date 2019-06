Mishandeling in Etten-Leur na onenigheid in snackbar

Laatste update: 17-06-2019 | 13:44 Zaaknummer: 2018089529 Datum delict: 20-04-2018 Plaats delict: Etten-Leur

In deze zaak laten wij beelden zien in de hoop of drie jongens worden herkend. Ze worden gezocht vanwege een mishandeling op vrijdag 20 april 2018. Het is lang geleden, maar toch verdient ook deze zaak nog een goede oplossing. Het betrof een mishandeling in het Oderkerkpark in Etten-Leur, waarbij het slachtoffer een gebroken tand en meerdere zwellingen in zijn gezicht opliep. Dat begon met onenigheid in een snackbar. Enkele jongens zijn al herkend, maar drie worden er nog gezocht.