Overval op snackbar 't Vijfde

Omschrijving

Een jonge man loopt rond elf uur ‘s-avonds met een pistool snackbar ’t Vijfde in, wacht even voor de balie en zodra de eigenaresse naar hem toe loopt richt hij zijn pistool op haar. Zodra enkele klanten door krijgen wat er gaande is, vluchten ze met z’n allen naar buiten. De eigenaresse geeft de man geld uit de kassa waarop hij weer vertrekt. Wij laten u bewakingsbeelden van de dader zien. De vraag aan u is: wie is dit, waar kan de politie deze jonge overvaller vinden?