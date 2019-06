Pinfraude na afpersing in Breda

Omschrijving

Eerder in Breda heeft een 18-jarige vrouw onder dwang haar bankpas en pincode afgegeven. Vervolgens vinden er diverse onrechtmatige transacties plaats. Wij zoeken onder andere de man op de foto: Hij pint hier 1250 euro met de bankpas van de 18-jarige vrouw bij een pinautomaat in Rotterdam. Wie herkent hem of weet waar we hem kunnen vinden?