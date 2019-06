Politie toont beelden van overvallers supermarkt Terneuzen

De politie is op zoek naar twee overvallers die zaterdagavond op een zeer gewelddadige manier een supermarkt aan het Arsenaalplein in Terneuzen hebben overvallen. Bij deze overval zijn twee medewerkers van de supermarkt gewond geraakt. Een 28-jarige man werd meerdere malen met een scherp voorwerp gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Gent en is daar behandeld aan zijn verwondingen. Zijn situatie is op dit moment ernstig, maar stabiel. Een 24-jarige man die ook in de winkel werkte is minder zwaar gewond. Hij meldde zich afgelopen nacht op het politiebureau in Terneuzen.

Omschrijving

Het onderzoek is nog altijd in volle gang. De rechercheurs die de zaak behandelen hebben al verschillende getuigen gehoord. Ook in de supermarkt zijn medewerkers van het team Forensische Opsporing zondag nog bezig om sporen te verzamelen. Het sporenonderzoek buiten is vannacht afgerond. Er is een signalement van de daders verspreid. Het zou gaan om een man van 1.80-1.85 meter lang. Hij was gekleed in donkere kleding. De andere overvaller was iets kleiner (ongeveer 1.70-1.75 meter lang). Hij droeg ook donkere kleding, maar op zijn kleding zaten opvallende lichter gekleurde details.

Voor de overval

Uit onderzoek is bekend geworden dat, voor de overval plaatsvond, de langere dader een wit petje op zijn hoofd had. Ook droeg hij een zonnebril. De langere man heeft ook een klein baardje en een snor. De kleinere man had voor de overval een grote donkergekleurde rugzak bij zich. De rechercheurs zijn erachter gekomen tijdens hun onderzoek dat de twee via de achterzijde van het pand de supermarkt zijn binnengekomen. Mogelijk hebt u voordat de overval plaatsvond de twee samen zien lopen, of is u bekend dat ze zich samen ergens hebben opgehouden voor de overval. Die informatie zouden we graag ontvangen.

Overvallers staan op beeld

Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om beelden vrij te geven van de overvallers. Het gaat om de twee mannen die op de camerabeelden de hoek van de Veemarkt met de Nieuwstraat in rennen. Ze zijn beide gekleed in donkere kleding. Op de jas van een van de daders, de kleinere overvaller, zitten opvallende lichte strepen. Dat is op het bewegende beeld niet zo goed te zien, maar op de foto wel. Het getoonde bewegende beeld laat zien dat de twee overvallers vanaf de Veemarkt linksaf de Nieuwstraat in gaan. Wellicht herkent u de daders aan hun kleding of manier van lopen.

Vluchtroute

Over de vluchtroute kan het onderzoeksteam melden dat die voor een gedeelte bekend is. De twee daders zijn na de overval via de achterkant van de supermarkt het Arsenaalplein overgestoken, voor de bioscoop zijn ze linksaf via de Veemarkt de Nieuwstraat in gerend. Via de Nieuwstraat kwamen ze bij de trappetjes in de Dijkgang en via die trappetjes zijn de twee de Dijkstraat in gegaan. Die straat zijn ze doorgelopen tot aan café Wilhelmina op de hoek van de Dijkstraat met de Korte Kerkstraat. Vanaf dat punt is hun route (nog) niet bekend.

Onderzoeksvraag

De rechercheurs die met de zaak bezig zijn hebben een dringende vraag, als u op die vraag een antwoord kunt geven dan wordt u zo verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de politie:

Kent of herkent u de twee mannen die staan afgebeeld op het beeldmateriaal of hebt u hen gezien vóór het moment dat de overval gepleegd is?

Uw informatie delen kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). U kunt ook het tipformulier invullen onderaan deze pagina, uw tips komen dan bij het onderzoeksteam terecht. Wanneer u liever niet met de politie praat, maar u wilt uw informatie wel delen, dan kun u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2019-133384.