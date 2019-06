overval Kruidvat Cassandraplein

Omschrijving

Op donderdag 13 juni 2019 omstreeks 16:15 uur is geprobeerd om de Kruidvat aan het Cassandraplein in Eindhoven overvallen.

De dader is de winkel in komen lopen terwijl er op dat moment nog twee klanten bij de kassa stonden. Uit een plastic tas haalde hij een mes. Toen de kassière de dader zag rende zij weg van de kassa. De dader leek hiervan te schrikken waarna hij de winkel uit rende.

De dader kwam aanrijden op een donkere scooter. Hij droeg een integraalhelm en had een mes vast.

Hij had een donkere jas/vest aan, droeg een lichte broek en witte schoenen.



Heeft u meer informatie over deze overval of (her)kent u de dader en/of de scooter? Neem dan contact met ons op via het tipformulier.