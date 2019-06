Poging overval op zonnestudio in Eindhoven

Laatste update: 17-06-2019 | 13:44 Zaaknummer: 2019054145 Datum delict: 15-03-2019 Plaats delict: Eindhoven

Een man staat op vrijdagavond 15 maart op het punt een zonnestudio aan de Woenselse Markt in Eindhoven te overvallen. Alleen een van de medewerkers reageert in een reflex. Ze rent naar buiten en belt 112. Daar had de overvaller waarschijnlijk niet op gerekend. Hij rent weg zonder buit. Maar we hebben de man op beeld!