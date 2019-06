Vernielingen natuurgebied De Scheeken

Tussen maart 2017 en juni 2019 zijn er slagbomen doorgezaagd, borden bekrast, hekken open gezet en sloten vernield of gestolen in natuurgebied De Scheeken tussen Best en Boxtel.

Omschrijving

We hebben de vernielingen op beeld en verdenken de man op de foto. We hebben hem nog even onherkenbaar gemaakt en verzoeken hem dringend zich te melden! Zo niet, dan tonen we hem herkenbaar in ons opsporingsprogramma Bureau Brabant op 24 juni a.s.

In natuurgebied De Scheeken zijn sinds maart 2017 edelherten uitgezet, daarna zijn de vernielingen gestart. Door het bewust open zetten van de hekken en het vernielen van de slagbomen hadden de herten zich op de openbare weg kunnen begeven met gevaar voor de dieren en het verkeer. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?!