(VIDEO) Wie herkent verdachte woningoverval Maastricht?

Het is bijna 19.45 uur wanneer zaterdagavond 13 april bij de woning op de Berceusestraat in Maastricht wordt aangeklopt. De nietsvermoedende zoon van het gezin opent de deur en wordt onmiddellijk bedreigd met een vuurwapen. De overvaller doorzoekt de woning en maakt een flink geldbedrag en een grote hoeveelheid waardevolle sieraden buit. Eerder in het onderzoek werden al beelden vrijgegeven van deze sieraden. Nu worden beelden van de verdachte gepubliceerd.

Omschrijving

De verdachte vluchtte na de overval weg op een blauwe herenfiets met stuurschakelig van het merk Giant, mogelijk in de richting van de Schalmeistraat. De buitgemaakte sieraden en geld vervoerde hij in een gele grote tas van het merk Zeeman. De verdacht is een man van ongeveer 1.85 – 1.90 meter lang, met lichtgetinte huidskleur, een fors postuur en een opvallend detail was dat hij flinke billen had. Hij droeg zwarte jeans, een zwarte muts, een zwarte driekwart jas en een sjaal die zijn gezicht gedeeltelijk bedekte. Daarnaast viel op dat hij gebroken Nederlands sprak.