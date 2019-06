Vrouw bestolen van pinpas

Omschrijving

Het slachtoffer deed tussen 11.00 uur en 11.20 uur boodschappen in een supermarkt in Overloon toen twee personen haar pincode afkeken. Nadat de vrouw de supermarkt had verlaten werd zij door de twee personen aangesproken op de Dorpshei in Overloon. Vermoedelijk hebben de twee personen tijdens dit gesprek de pinpas van de vrouw weten te stelen. Een derde vrouw heeft later geld opgenomen met de gestolen pinpas. Er is geld opgenomen in Overloon en in Roermond.

Wij hebben beelden van de supermarkt en van de pinautomaat.