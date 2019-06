Zwaar vuurwerk gebruikt bij aanslagen op familie

Twee explosies door zwaar vuurwerk veroorzaakten in juli 2018 levensgevaarlijke situaties in twee woningen van een Rotterdamse familie. De politie vermoedt dat beide aanslagen door dezelfde dader(s) zijn veroorzaakt. Het motief achter de aanslagen is waarschijnlijk geld, maar ook andere scenario’s zijn denkbaar.

Omschrijving

Grote Beer

De eerste aanslag werd gepleegd op 14 juli 2018 bij een woning aan de Grote Beer. Rond 22.00 uur werd zwaar vuurwerk op de voordeur aangebracht en tot ontploffing gebracht. De brievenbus werd daardoor als een projectiel de woning in geschoten, met zo’n kracht dat de brievenbus door een gesloten tussendeur heen ging en aan de andere kant van de kamer tegen de muur knalde. Gelukkig raakte de 78-jarige bewoonster niet gewond.

Persoon in donkerblauwe jas

Na de explosie op de Grote Beer hebben getuigen een persoon in een donkerblauwe jas zien wegrennen. Heeft u destijds of naderhand iets gezien of gehoord? Geef het door aan de politie.

Kuinder

Nog geen week later was er aan de Kuinder, ook in Rotterdam, een incident bij de woning van de oudste zoon van de vrouw. Omstreeks 02.30 uur op 20 juli 2018 werd ook daar een aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk. Ook deze keer was de schade enorm.

Aanslagen gericht op broer

De politie vermoedt dat de aanslagen zijn gericht op de andere zoon van de 78-jarige vrouw. Direct na de tweede aanslag ontving de bewoner van de Kuinder namelijk sms-berichten waarin gericht naar zijn broer werd verwezen. In deze berichten werd ook geld gevraagd.

Weet u meer over het motief van de aanslagen? Dan hoort de politie dat graag. Bel met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem 0800-7000.