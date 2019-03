Gewelddadige woningoverval Gronausestraat Enschede

De politie is op zoek naar deze man van ong. 20-25 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas, een grijze capuchon over zijn hoofd en had een vrij groot mes bij zich. De man sprak met een gebrekkig Duits accent. Vermoedelijk reed hij in een rode VW Polo.

Vragen

Wie is getuige geweest van deze overval of heeft iets opvallends gezien in de omgeving? WIe kent deze man? Heeft u wellicht camerabeelden? Neemt u dan contact op met de politie via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Of vul het tipformulier in.