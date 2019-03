Twee autokrakers zochten een heel ongelukkige plek uit om toe te slaan; de parkeerplaats van congrescentrum Blokhoeve in Nieuwegein, waar op dat moment een congres over camerabeveiliging aan de gang was. Het duurde dan ook niet lang voordat iemand de twee in de gaten kreeg. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 6 maart 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Het congres vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019. Een van de deelnemende bedrijven heeft voor de gelegenheid een bus met een aantal hoge masten met beveiligingscamera's op het parkeerterrein neergezet met zicht over vrijwel het hele terrein. Rond 20.30 uur ziet een medewerker dat er twee mensen tussen de geparkeerde auto's doorlopen die nogal veel belangstelling lijken te hebben voor de inhoud van de auto's. Het had die dag gesneeuwd; ze vegen de sneeuw van de ruiten en schijnen met zaklampen naar binnen.

Bewakingsbeeld

Die medewerker belt de politie, maar die twee op de parkeerplaats hebben geen idee dat ze in de gaten gehouden worden en gaan gewoon door met hun klus. Op de beelden is dat allemaal te volgen. In één van de auto's ontdekken ze een rugtas met daarin een laptop. Eén van de verdachten haalt vast hun eigen auto op, terwijl de ander de auto openbreekt en de rugtas eruit steelt.

Achtervolging

Nog voordat de politie arriveert, zijn de twee al vertrokken. Agenten die in de buurt zijn, wordt gevraagd uit te kijken naar de auto waarin de krakers zijn weggereden. Op de Papendorpseweg in Utrecht ziet een agent de auto rijden. Hij ziet dat de auto stopt en dat één verdachte uitstapt. Hij weet te ontkomen. De andere verdachte rijdt weg en gooit de buit - de rugtas met laptop - uit de auto. Even verderop rijdt de agent hem klem en wordt hij aangehouden; het is een 33-jarige man uit Utrecht.

Signalement van de nog gezochte verdachte