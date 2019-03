Harddrugs aangetroffen na woningbrand

De politie is op zoek naar meer informatie en getuigen met betrekking tot de partij drugs die is aangetroffen bij een woningbrand in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 6 maart 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Brand

Zaterdagavond 2 maart 2019 breekt er brand uit in een woning aan de Amerikalaan. Na de brand ontdekt de politie een grote partij harddrugs. De daaropvolgende nacht bewaakt de politie de woning om te voorkomen dat de drugs gestolen of opgehaald worden.

Verdachte personen

De politie wil heel graag in contact komen met mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien die aan de aangetroffen drugs gelinkt kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er vaak mensen in en uit de woning liepen. Ook is de politie op zoek naar mensen die weten wie er regelmatig verbleven in de woning.