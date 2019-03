Fastfoodrestaurant overvallen

Zes personen overvallen met wapens het fastfoodrestautant aan de Torontoweg in Almere. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Hetzelfde restaurant werd op donderdag 21 februari kort na middernacht nogmaals overvallen. Toen door drie personen met een wapen en in donkere kleding. Ook die maakten een onbekend geldbedrag buit. Ze vluchtten richting de Molenbuurt. De politie doet ook onderzoek naar de daders van deze overval. Het is nog niet bekend of zij ook betrokken zijn bij de overval op 28 januari.

