Voor duizenden euro's buitgemaakt bij inbraak

Bij een inbraak in Kortenhoef maken de daders duizenden euro's en een hoop sieraden buit. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 7 maarti 2019 van tv-programma Bureau NH van RTV NH.

Inbraak

Het gebeurt in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 december 2018. Een inwoner van de Oranjeweg is onaangenaam verrast als ze die nacht thuiskomt. Ze ziet dat er is ingebroken. Een bewakingscamera heeft de daders op beeld vastgelegd. Het gaat om twee mannen.

Bewakingsbeeld

Op de beelden is te zien dat de mannen eerst achter het huis een tijdje rondhingen. Een van hen kijkt constant om zich heen en daardoor af en toe ook recht in de camera.

Signalementen

De politie is op zoek naar een lichtgetinte man tussen de 18 en 28 jaar oud. Hij heeft donkergekleurd haar en een normaal postuur. De man droeg een lichtkleurig gewatteerd jack, een donklerkleurige broek en lichtkleurige schoenen van Nike. De tweede verdachte is niet goed te zien op de beelden. De man is een stuk kleiner dan de eerste dader. Ook hij droeg een lichtkleurig jack.