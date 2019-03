Diefstal met geweld

Omschrijving

Het tweetal zat in een auto die geparkeerd stond aan de Adriaan de Grootstraat in Den Helder. Ze waren hier wat filmpjes op de telefoons aan het bekijken toen er ineens een man aan de kant van de tiener stond. Deze man klopte op het raam en vroeg hoe het ging. Beide heren in de auto reageerden hier niet echt op en plots stapte de man aan de achterzijde de auto in. Hij ging in het midden op de achterbank zitten en trok een vuurwapen. Hij eiste de tas van de 23-jarige maar deze gaf de tas niet af. Enkele seconden later gaf de belager hem een harde klap tegen het achterhoofd met het vuurwapen. Dit herhaalde hij enkele seconden later nogmaals. Vervolgens zag de tiener dat de man de hamer van het wapen naar achteren deed en deze afvuurde op het dashboard. Direct nadat hij had geschoten, pakte de 23-jarige de arm van de man en de jongen hielp hem hierbij. Op een gegeven moment ging het portier van de tiener open en zag hij hier een man staan die hem bij zijn kraag pakte. Met de andere hand gaf hij de tiener een harde vuistslag in het gezicht. Kort daarna zagen de slachtoffers dat de twee mannen er rennend vandoor gingen in de richting van de Cornelis Riekelstraat. De man die het vuurwapen had, keek nog een keer om en de slachtoffers zagen en hoorden dat hij nog een keer een schot loste. Van de slachtoffers werden meerdere persoonlijke bezittingen afgenomen.