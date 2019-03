Goederen aangetroffen bij woninginbreker

Omschrijving

Voor zover bekend is de inbreker alleen actief in villawijken. Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat hij in Wassenaar, Bloemendaal, Noordwijk en Den Haag is geweest in de periode van november 2018 tot februari 2019. Hij klimt dan naar de eerste verdieping van de woning en slaat daar een ruit in of breekt er een raam open. Daarna wordt alleen de eerste verdieping doorzocht waarbij uitsluitend geld en sieraden worden gestolen.

Het geld dat bij de verdachte is aangetroffen komt uit verschillende landen zoals: China, Iran, Oman, Peru, Kenia, Suriname, Turkije, Rusland, Tunesië, Maleisië etc. Het is mogelijk dat de verdachte heeft toegeslagen bij expats die in villawijken wonen.