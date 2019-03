Duo schietpartij aan de Boermarke in Rotterdam gezocht

Op 8 februari 2019 raakt een 49-jarige man uit Barendrecht gewond in een woning aan de Boermarke in Rotterdam-Crooswijk. Hij blijkt neergeschoten. Er werden twee personen aangehouden, maar de politie zoekt nog twee anderen. Zij zijn te zien op de beelden.

Omschrijving

Rond 18.00 uur kreeg de politie de melding dat iemand zou zijn neergeschoten aan de Boermarke. Agenten gingen er direct naartoe en troffen in een woning een man met een schotwond aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie stelde een onderzoek in.

Inmiddels weet de politie dat de daders te voet kwamen vanuit de richting van de Schapendreef. Deze twee daders zijn weggerend in de richting van de Boezemlaan/Kerkhoflaan. Mogelijk hebben omwonenden of andere getuigen het tweetal gezien. Of in combinatie met de derde man van wie de identiteit inmiddels bekend is bij de politie. Alle informatie is welkom.