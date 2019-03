Knullige inbrekers Berkel gezocht

Laatste update: 08-03-2019 | 13:29 Zaaknummer: 2018388240 Datum delict: 26-12-2018 Plaats delict: Berkel en Rodenrijs

De bewoners van een woning aan de Simon Vestdijksingel in Berkel en Rodenrijs ontdekten eind december vorig jaar na een vakantie dat in hun woning was ingebroken. Het moment dat de inbrekers toesloegen is waarschijnlijk tweede kerstavond geweest want op camerabeelden van die 26e december zijn de twee te zien terwijl ze een kluis, nogal onhandig, voortslepen.