Man steelt tas met geld in casino Dordrecht

Omschrijving

Het slachtoffer is die donderdagmiddag 25 oktober in het casino aan de Vriesestraat in Dordrecht. Hij had een zwartkleurige heuptasje bij zich met daarin een klein stalen geldkistje. In het kistje zat die dag ruim duizend euro. Het kistje zat op slot en het sleuteltje bewaarde hij in een andere zak.

Tussen 16:00 en 18:00 uur zat hij aan één van de roulettetafels in het casino met zeven andere personen. Op een gegeven moment verliet de man heel even zijn plek voor een toiletbezoek. Onder de tafel zijn speciale bakjes gemonteerd waar je je persoonlijke spullen in kan leggen. Het slachtoffer, die zijn heuptasje in een zwarte plastic tas van het casino had gedaan, liet dit tasje even in dat speciale bakje liggen. Hij had een knoop gelegd in de plastic tas zodat de heuptas er niet makkelijk uitgepakt kan worden. Toen hij nog geen vijf minuutjes later terug kwam, was zijn heuptasje weg. En de man die naast hem had gezeten. Op camerabeelden is te zien dat de man die naast hem zat, het tasje wegnam. Met daarin het geldkistje. Casinomedewerkers kennen de man als ‘Wim’. Mogelijk is dit zijn echte naam of een bijnaam. Wie herkent deze man?