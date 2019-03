Verdachte diefstal pinpassen Crocusstraat gezocht

Zondag 26 augustus 2018 wordt er aangebeld bij de woning van een 84 jarige man. Er staat een vrouw voor de deur met de mededeling dat ze de hulp is. De oudere man die toevallig net extra hulp heeft aangevraagd, laat haar nietsvermoedend binnen. Later bleek er twee pinpassen weggenomen. Vanaf 27 augustus tot en met 4 september is er iedere dag 1000 euro gepind met deze passen. Daar zijn beelden van.

Omschrijving

De dag na de diefstal wordt de oudere man gebeld door een medewerker van de bank. Die meldt hem dat zijn pinpas gevonden is en dat hij een pincode nodig heeft om de pas te kunnen blokkeren. De man, opgelucht dat de pas gevonden is voordat hij hem zelf uberhaupt miste en meteen geblokkeerd zou worden, geeft zijn code.

Dezelfde truc wordt later herhaald voor de andere pas. De man is blij dat zijn rekeningen geblokkeerd zijn, maar intussen wordt er ongestoord 9 dagen achter elkaar gepind van zijn rekening.



Gelukkig zijn er beelden van deze pintransacties. Deze zijn eerder getoond in Bureau Rijnmond en worden nu ook getoond in Opsporing Verzocht. Herkent u de daders? Bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of laat uw tip achter op onderstaand tipformulier.