Overval op Kruidvat in Roosendaal

Omschrijving

Een man kwam om 18.55 uur de winkel in, bedreigde de medewerkster met een mes en eiste geld. Ook al was ze ontzettend bang, het lukte haar toch rustig te blijven en de kassa te openen. De man graaide alles wat hij pakken kan uit de kassalade, en propte het in een groene stoffen boodschappentas van Aldi. Hierop ging hier er weer vandoor.



En hij is ook vóór de overval vastgelegd. Vijf minuten eerder, het was toen dus 18.50 uur, was hij al even in de winkel. Hij sprak toen met een medewerkster over een product, zei dat hij er nog even over na moest denken en dat hij over vijf minuten weer terug zou komen.