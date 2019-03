Politie geeft beelden overvallers juwelierszaak Breda vrij Laatste update: 11-03-2019 | 17:00 Zaaknummer: 2019052770 Datum delict: 06-03-2019 Plaats delict: Breda De politie geeft vandaag met toestemming van de officier van justitie beelden vrij van de vier mannen die woensdagochtend 6 maart 2019 een gewapende overval hebben gepleegd op een juwelierszaak in Breda. Een beveiliger en een klant raakten gewond door de klappen die ze kregen. Er zijn kostbare horloges buit gemaakt. Ook is in de winkel veel schade aangericht. De daders vluchtten met een gestolen auto die korte tijd daarna onbeheerd op een parkeerplaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat werden aangetroffen. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Signalementen In overleg met het Openbaar Ministerie in Breda, geeft de politie bewakingsbeelden vrij van de aankomst van de vier overvallers. Met name de eerste twee daders staan herkenbaar op beeld. De twee andere overvallers die later binnenkomen dragen bivakmutsen. De eerste overvaller draagt een petje, hij heeft kort gemillimeterd haar. Hij draagt een donkere jas met daaronder een rood geruiten blouse. De tweede overvaller heeft donkerkleurig haar, maar dat is mogelijk een pruik, ook hij draagt een donkere jas met daaronder een lichtkeurige blouse.

Omschrijving De politie kreeg woensdag 6 maart 2019 om 11.00 uur een melding van een gewapende overval op een juwelierszaak aan de Parkstraat in Breda. Twee overvallers kwamen vanaf de richting van de Ginnekenweg aangelopen, ze deden zich als klant voor en belden aan bij de winkel. Ze hadden hun gezichten niet bedekt. De beveiliger opende voor hen de zaak. Hierna stormde het tweetal naar binnen en schakelden de bewaker uit. Kort daarna reed uit een parkeervak in de straat een Volkswagen Golf die voor de zaak stopte. Daaruit stapten nog twee overvallers, die bivakmutsen op hadden. Ook zij stormden de winkel binnen. Ook een klant raakte gewond door het geweld van de overvallers. Er werd ook geschoten maar daarbij raakte niemand gewond.

Vluchtauto Na circa twee minuten renden de vier overvallers naar buiten en stapten in de zilverkleurige Volkswagen Golf. Ze zijn direct met hoge snelheid weggereden. De vluchtauto werd korte tijd daarna door de politie onbeheerd aangetroffen op een parkeerplaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Zowel de auto als de kentekenplaten waren in Amsterdam gestolen. De daders zijn daar zeer waarschijnlijk overgestapt in een ander voertuig. De politie riep direct de hulp in van de deelnemers aan Burgernet. Dit leverde diverse tips op.

Vragen -Wie herkent de overvallers van de beelden? -Wie heeft de auto van de daders voor de overval in het parkeervak in de Parkstraat of de omgeving daarvan zien staan? -Wie heeft gezien dat de overvallers hun auto op de Nieuwe Ginnekenstraat hebben achtergelaten?

-Wie heeft gezien hoe de daders vanaf de Nieuwe Ginnekenstraat verder zijn gevlucht? Oproep

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of op deze site een tipformulier in te vullen.



Video

