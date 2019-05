Telefoondief in Tilburg

Omschrijving

Het was vrijdagmiddag erg druk bij het bureau. Terwijl medewerkers in gesprek waren met uitzendkrachten betrad een hen onbekende man de kantoorruimte. Hij werd tot twee keer toe uit deze ruimte gestuurd. De man werd ook niet herkend als uitzendkracht. Nadat de man het pand had verlaten merkten twee medewerkers dat hun mobieltje was gestolen. Op camerabeelden bleek dat de diefstal was gepleegd door die man die weggestuurd was. Het gaat om een man die Spaans sprak. Hij droeg een zwart T-shirt, een donkerkleurige spijkerbroek. Hij had zwart kort haar en een zwarte baard.