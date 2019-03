Twee grove inbraken bij kledingwinkels Zoetelief Mode

Voor duizenden euro’s aan kleding werd er gestolen uit twee kledingzaken van dezelfde eigenaar. De winkel aan de Lind in Oisterwijk was maandag 3 december het doelwit en de winkel aan het Marktveld in Vught op woensdag 21 november.

Omschrijving

Een lichtkleurige Mercedes Sprinter rijdt vanaf de Joannes Lenartzstraat De Lind in Oisterwijk op. De bus rijdt de hele straat door en verdwijnt dan uit beeld. Om even later de parkeerplaats van de kledingwinkel op te rijden. Drie mannen springen uit de bus en ze lijken precies te weten wat ze moeten doen en wie welke taak heeft. Al snel gaat het rolluik omhoog. Ondertussen heeft een dader twee rolcontainers uit de bus gehaald. De voordeur moet ook nog open. Met een breekijzer wordt er aan alle kanten flink kracht gezet en geduwd.



Eenheden werden naar de winkel gestuurd, maar ter plaatse bleken de daders al gevlogen die een bijna lege winkel hadden achtergelaten. Op camerabeelden is te zien dat drie mannen in een wit busje het rolluik saboteren, de ruit inslaan en vervolgens de auto vol laden met dure merkkleding.