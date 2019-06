Account webwinkel gehackt

Laatste update: 03-06-2019 | 15:30 Zaaknummer: 2018257494 Datum delict: 14-12-2018 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

Op 14 december kwam het slachtoffer er achter dat haar account van een webwinkel was gehackt. Ze zag toen dat er via haar account voor veel geld parfum was besteld. In de mail stond dat de bestelde artikelen onderweg waren en konden worden afgehaald bij een Albert Heijn filiaal in Den Bosch. Ook bleek haar wachtwoord te zijn gewijzigd. Inmiddels is één verdachte herkend. We vragen nu de herkenning van een tweede verdachte waarvan we de foto tonen.