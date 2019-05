Overvaller Trekpleister in Eindhoven gezocht

Overval De man komt rond 16.00 uur de winkel binnen lopen. Er zijn dan enkele medewerkers aanwezig Na binnenkomst, richt de man zich direct tot één van de medewerksters. Hij heeft dan een mes in zijn hand en zegt haar de kassa te openen. Eén van de collega’s van de bedreigde medewerkster weet echter de overvalknop in te drukken en zodra de dader dat in de gaten heeft gaat hij er vandoor. Zonder buit.

Vragen

De politie is op zoek naar getuigen van de overval of mensen die mogelijk iets weten dat er mee te maken heeft.

Een aantal specifieke vragen:

- Wellicht zijn er mensen die de man voor of na de overval in de omgeving van de Petrus Canisiuslaan in Eindhoven hebben zien lopen. Hij droeg natuurlijk een zeer opvallende regenjas.

- Wellicht zijn er mensen die de man herkennen aan de hand van zijn foto en kleding.

- Mogelijk hebben mensen andere opvallende en/of verdachte zaken gezien in de omgeving ten tijde van de overval.

Deze mensen wordt dringend verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het bijgevoegde tipformulier.