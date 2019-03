Wie is deze insluiper in Geldrop? (VIDEO)

Omschrijving

Op de beelden is te zien hoe een man achteruit de tuin richting de achtergevel van de woning loopt. Hij doet dit heel voorzichtig en lijkt alert te zijn op mogelijk camera’s of personen die hem kunnen ontdekken. Hij kijkt naar de goederen op de tuintafel en gebruikt hier zaklampje bij wat hij vasthoudt in zijn rechterhand. Als hij de spullen op de tuintafel heeft bekeken, kijkt hij nog wat rond in de tuin en naar de achtergevel.

Bekend is dat de man in vier tuinen heeft rondgestruind en op 2 adressen daadwerkelijk spullen heeft gestolen.

let voor goed op zijn de tatoeages op zijn hand en in zijn nek.