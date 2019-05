Mishandeling en straatroof Hudsonstraat

Rond kwart over 5 ’s ochtends loopt een 55-jarige man over de Hudsonstraat als twee mannen op een scooter hem benaderen. Zij maken een praatje, maar dan gooit één van de mannen opeens een stuk grofvuil richting het slachtoffer. De twee mannen belagen hem en er volgt een zware mishandeling. Dan beroven de mannen het slachtoffer van zijn bezittingen en gaan ervandoor.

