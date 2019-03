Daders juwelenroof Capelle gezocht

Drie mannen breken op donderdagavond 10 januari rond 22:30 uur in bij juwelierszaak Ben de Ridder in Winkelcentrum De Koperwiek aan de Centrumpassage in Capelle aan den IJssel. Ze nemen voor 150.000 euro aan juwelen mee. Wie herkent de daders, of weet waar de juwelen zijn?

Omschrijving

Op donderdagavond 10 januari sluit de eigenaar van juwelierswinkel Ben de Ridder in Winkelcentrum De Koperwiek zijn winkel af. Niet wetende dat hij later die avond weer terug zal zijn. Want tussen 22:15 en 22:30 uur breken drie mannen in in zijn winkel. De juwelier wordt thuis gebeld door het beveiligingsbedrijf dat er meerdere inbraakalarmen zijn. Dan is het leed al geleden. De dieven zijn er vandoor met gouden en zilveren juwelen, met een waarde van in totaal 150.000 euro.

.

De drie mannen komen het winkelcentrum binnen via een nooddoorgang van het winkelcentrum aan de Centrumpassage, dat op dat moment in verbouwing is. Het hek, dat normaliter is afgesloten, staat open. Hierna sabotteren de daders het sleutelcontactkastje voor de rolluiken waardoor de rolluiken omhoog gaan. Eenmaal binnen roven ze diverse vitrines leeg.

Op de beelden zijn drie mannen te zien. Eén van de mannen is aangehouden, de identiteit van de andere twee daders is echter nog niet bekend. Herkent u de daders? Of weet u waar de gestolen juwelen zijn? Bel dan met 0900-8844.